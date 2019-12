En place un peu partout en Europe depuis deux saisons maintenant, l’assistance vidéo à l’arbitrage fait toujours autant débat. Et le président de l’UEFA lui-même n’est pas un grand fan. Mis en place par son prédécesseur, Michel Platini, Aleksander Čeferin a vivement critiqué la VAR dans un long entretien accordé au Mirror. Selon lui, cette assistance n’a rien réglé et crée encore plus un sentiment d’injustice.

« Certains arbitres en Angleterre ne vérifient même pas. En Italie, ils vérifient pendant une demi-heure. Vous savez, c’est un gâchis. Je n’ai jamais été un grand fan de cela. Maintenant, vous voyez que les arbitres de touche ne se donnent même plus la peine de lever le drapeau, constate-t-il. Ils attendent, attendent, attendent... Les joueurs ? Ils ne fêtent plus. Maintenant, ils attendent d’abord la VAR. Et comme je l’ai dit, personne ne peut expliquer lorsqu’il y a main ou non. Qu’est-ce qui est intentionnel ? L’arbitre n’est pas un psychiatre pour savoir si vous l’avez fait exprès ou non ! »