L’attaquant de Montpellier, Andy Delort, qui réalise une belle saison chez les Pailladins (13 buts marqués en Ligue 1), pourrait bientôt revêtir le maillot des Fennecs de l’Algérie, comme il l’a indiqué sur Twitter. Il effectue en ce moment des démarches pour obtenir la nationalité algérienne, lui qui a des origines d’Algérie via son grand-père et sa mère. Cela pourrait peut-être l’amener à disputer la CAN en juin prochain, s’il est sélectionné par Djamel Belmadi.

Pour le moment, Delort ne compte qu’une sélection en équipe nationale, c’était avec l’équipe de France U20 en 2011, et un match contre les États-Unis. Il avait également fait partie de l’équipe de France de football de plage auparavant.