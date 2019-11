Hier soir, l’Algérie a battu le Botswana sur le score de 1 à 0. Une victoire importante pour les Fennecs qui sont en tête du groupe H dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique 2021. En conférence de presse, le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, a fait un bilan de l’année écoulée. Une année où les Fennecs ont remporté la CAN en Égypte. Ses propos sont relayés par Le Buteur.

« C’était important de bien finir l’année et surtout de continuer à gagner. Maintenant les matches de 2019 sont finis. On va attaquer la préparation des qualifications pour la Coupe du monde, on attend le tirage au sort. On aura le temps de préparer le match du mois de mars et ceux du mois de juin. On va entrer dans une double campagne pour décrocher la qualification pour la Coupe du monde. Je finis en félicitant les joueurs pour être là et de tout donner pour l’équipe nationale car c’est eux qui méritent avant tout d’être félicités. »