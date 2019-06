Alors que le Maroc et le Sénégal ont fait leur entrée dans la Coupe d’Afrique des Nations aujourd’hui, c’est au tour de l’Algérie de faire ses débuts. Les Fennecs affrontent le Kenya pour leur premier match de la phase de poules. Les joueurs de Djamel Belmadi s’articulent dans un 4-4-2 avec M’Bolhi dans les cages. Atal, Mandi, Benlamri et Bensebaini forment la défense tandis que le milieu est composé de Mahrez, Bennacer, Guedioura et Belaili. Enfin, la ligne offensive est constituée de Bounedjah et Feghouli.

En face, le Kenya se présente dans un 4-4-2 à plat également avec Matasi dans les buts. Otieno, Okumu, Mohamed et Omar sont alignés en défense. Dans l’entrejeu, Olunga et Odhiambo occupent les ailes tandis que Kahata et Wanyama se positionnent devant la charnière centrale. Masika et Omondi forment le duo d’attaque.

Les compositions :

Algérie : Mbolhi - Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini - Mahrez, Bennacer, Guedioura, Belaili - Bounedjah, Feghouli

Kenya : Matasi - Otieno, Okumu, Mohamed, Omar - Olunga, Kahata, Wanyama, Odhiambo - Masika, Omondi

