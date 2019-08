Sur le banc à sa demande lors de la victoire du Paris Saint-Germain face au FC Metz (2-0) hier soir, Alphonse Areola (26 ans) se rapproche de plus en plus du Real Madrid. Un départ qui se ferait en même temps que l’arrivée de Keylor Navas. Cependant, alors qu’un prêt du Parisien était annoncé, l’Equipe rapporte que le bail pourrait durer un peu plus longtemps entre le Français et les madrilènes.

En effet, si le portier devait être une solution au départ du Costaricien en tant que numéro 2, Aréola pourrait être prolongé si les performances de cette saison sont jugées comme étant satisfaisantes. Pour rappel, l’international français (3 sélections) est attendu aujourd’hui pour passer sa visite médicale avec le club entraîné par Zinédine Zidane.

