Le New Bloomfield de Tel Aviv accueillait une sacrée rencontre entre deux rivaux historiques du football sudaméricain. L’Argentine affrontait ainsi l’Uruguay avec un paquet de stars sur la pelouse, comme Lionel Messi, Paulo Dybala, Sergio Agüero, Luis Suarez et Edinson Cavani. Le Parisien Leandro Paredes était aussi aligné d’entrée par Lionel Scaloni. Au final, les deux formations se sont quittées sur le score de 2-2.

D’entrée, l’équipe entraînée par Oscar Tabarez dominait et Edinson Cavani allait ouvrir le score peu après la demi-heure de jeu. El Matador profitait d’une remise de Luis Suarez après une belle séquence collective pour catapulter le cuir au fond (0-1, 34e). Et en deuxième période, Agüero allait égaliser d’une tête puissante après un ballon de Messi (1-1, 63e). Pas de quoi abattre les Uruguayens, et Luis Suarez remettait la Celeste devant d’un superbe coup franc (1-2, 69e). Mais dans le temps additionnel, Lionel Messi transformait un penalty suite à une main de Caceres dans sa surface (2-2, 90e+2). Pas de vainqueur mais du spectacle !