Le Brésil et l’Argentine s’affrontaient en amical à Riyad, en Arabie Saoudite, ce vendredi. Une revanche après la demi-finale de Copa América tendue cet été entre les deux écuries, remportée par les partenaires de Roberto Firmino. La Seleção entrait bien dans la partie, Gabriel Jesus obtenant un penalty dès la 10e minute de jeu. Mais l’attaquant de Manchester City le ratait de manière assez incroyable. Quelques instants plus tard, Lionel Messi, au duel avec Alex Sandro, s’écroulait dans la surface. L’arbitre désignait le point de penalty. La Pulga marquait en deux temps (0-1, 14e). Son 69e but en sélection ! Le n° 10 de l’Albiceleste se créait deux nouvelles situations avant la pause, dans une première période hachée, mais Eder Militão (31e) et Alisson (45e +1) se dressaient devant lui.

Au retour des vestiaires, Lucas Ocampos, plutôt entreprenant, et Messi, encore et toujours lui, se créaient de nouvelles occasions mais Alisson veillait au grain (60e, 67e, 70e). La Canarinha, elle, était assez discrète, seul Willian tentant de secouer la défense argentine. Les changements faisaient retomber le rythme d’une partie toujours marquée par d’âpres duels. Nicolas Gonzalez plaçait une jolie tête sur un service de Nicolas Tagliafico (73e) et Leandro Paredes envoyait une lourde frappe (75e), mais là encore, Alisson était bien placé. Lautaro Martinez n’accrochait lui pas le cadre (81e). L’Argentine s’offre donc ce 107e Superclasico de las Américas. Les hommes de Lionel Scaloni joueront l’Uruguay lundi. Tite et ses troupes défieront eux la Corée du Sud mardi.

