À sept jours de se déplacer au stade Orange-Vélodrome pour affronter l’OM et lancer sa saison de Ligue 1, le Stade de Reims disputait un ultime match de préparation au stade Auguste-Delaune.

Promu en Premier League, Sheffield United et ses 500 supporters faisaient le déplacement en Champagne, pour inscrire un but, par l’intermédiaire de Callum Robinson (0-1, 9e), recruté à Preston cet été, avant de subir la loi des Rémois. Alaixys Romao égalisait (1-1, 27e), à l’affût après une frappe lourde de Rémi Oudin repoussée par le portier des Blades, signant-là son premier but à Reims. En seconde période, les hommes de David Guion - coach et non joueur du SDR - prenaient l’avantage grâce à Rémi Oudin plein de sang froid (2-1, 49e), puis le large grâce à Xavier Chavalerin, d’un centre-tir (3-1, 57e). Les Stadistes concluent leur été sur un bilan de 3 succès et 2 résultats nuls !

La préparation estivale du Stade de Reims :

Reims 3 - 1 Sheffield United (Ang)

Dijon 1 - 3 Reims

Reims 2 - 0 Metz

Reims 1 - 1 La Gantoise (Bel)

Lille 1 - 1 Reims

