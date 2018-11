La dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Nations débute aujourd’hui. Pour démarrer en beauté, l’Angleterre reçoit la Croatie à Wembley. Pour ce choc, les Three Lions de Gareth Southgate s’articulent en 4-2-3-1. Jordan Pickford se place dans les buts derrière Kyle Walker, John Stones, Joe Gomez et Ben Chilwell. Eric Dier et Fabian Delph forment le double pivot tandis que Ross Barkley est positionné en meneur de jeu. Il est assisté sur les ailes par Raheem Sterling et Marcus Rashford. Enfin, Harry Kane est en pointe du système anglais.

Côté croate, Zlatko Dalic reconduit quasiment la même équipe que contre l’Espagne. Lovre Kalinic évolue dans les cages et la défense est composée de Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida et Tin Jevdaj. Marcelo Brozovic, Luka Modric et Nikola Vlasic forment un trio très technique dans l’entrejeu. Enfin, Andrej Kramaric et Ivan Perisic épaulent Ante Rebic en attaque.

Compositions :

Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Gomez, Chilwell - Dier, Delph - Sterling, Barkley, Rashford - Kane

Croatie : Kalinic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Jevdaj - Brozovic, Modric, Vlasic - Kramaric, Perisic, Rebic