La nouvelle est tombée cette nuit, Raheem Sterling a été écarté du match face au Monténégro par l’Angleterre. Ce dernier a fait l’objet d’une « perturbation dans une zone privée de l’équipe à St. George’s Park » comme l’avait rapporté le communiqué sans pour autant donné des détails. Seulement, d’après les informations du Daily Mail, l’attaquant de Manchester City aurait tenté d’attraper par le coup le défenseur de Liverpool Joe Gomez à la cantine du centre d’entraînement.

Suite à cela, l’homme aux 55 sélections avec les Three Lions s’est excusé sur les réseaux sociaux de son geste. « D’abord et avant tout, tout le monde sait ce que le jeu signifie pour moi ! Tout le monde sait que je ne suis pas comme ça. Joe et moi, on s’est disputés, on a compris et on a tourné la page. Nous évoluons dans un sport où les émotions sont fortes et je suis suffisamment adulte pour admettre quand les émotions ont pris le dessus me concernant. C’est pour ça que nous jouons à ce sport et que nous l’aimons. Joe et moi avons tous les deux compris que ce n’était qu’une histoire de 5-10 secondes. C’est fini, passons à autre chose et ne rendons pas ça plus important que ça ne l’est. Soyons concentrés sur notre match de jeudi », a-t-il publié sur son compte Instagram.