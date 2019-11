C’est le début de la trêve internationale du mois de novembre. Les joueurs ont rejoint leur sélection et l’heure est au bilan pour les nations. Etat d’esprit, niveau physique et tant d’autres critères seront pris en compte afin d’aborder au mieux les phases de qualification à l’Euro 2020 pour les uns, et les matchs amicaux pour les autres. L’Angleterre fait cependant face à un problème interne à l’aube de pouvoir valider sa qualification pour la compétition européenne.

En effet, la sélection des Three Lions a officialisé la non-participation de Raheem Sterling, initialement convoqué, pour le match face au Monténégro ce jeudi. La raison ? Une « perturbation dans une zone privée de l’équipe à St. George’s Park ». « Nous avons pris la décision de ne pas retenir Raheem pour le match contre le Monténégro jeudi », a déclaré Gareth Southgate dans un communiqué publié par la Fédération anglaise lundi soir.

We can confirm that @sterling7 will not be considered for Thursday's #EURO2020 qualifier : https://t.co/dsVfgitdSm

— England (@England) November 11, 2019