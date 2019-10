Ansu Fati ne cesse de battre des records de précocité cette saison. Devenu le plus jeune joueur de l’histoire du FC Barcelone à disputer une rencontre de Ligue des champions, à 16 ans et 351 jours, l’attaquant est maintenant le deuxième plus jeune joueur à jouer avec les Espoirs de l’Espagne à 16 ans et 11 mois après un certain Bojan Krkić (16 ans et 9 mois).

En effet, le Barcelonais est entré en jeu face au Monténégro à la 79e minute des qualifications à l’Euro Espoirs. Né en Guinée-Bissau, l’attaquant a été naturalisé récemment afin d’intégrer les équipes jeunes de la Roja et pourquoi pas les A en vue de l’Euro 2020, l’été prochain. Le joueur a d’ailleurs fait part de sa joie d’avoir connu sa première cape avec les U21 espagnols : « Très heureux d’avoir fait mes débuts dans un match officiel avec la sélection U21 et pour la victoire. Je vais continuer à travailler pour que de nouvelles opportunités se présentent !! »