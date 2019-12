Mikel Arteta ne vit pas des débuts rêvés sur le banc d’Arsenal. Arrivé il y a deux matches sur le banc des Gunners, le technicien espagnol a démarré par un nul face à Bournemouth (1-1), mais ce dimanche les Londoniens se sont inclinés sur leur pelouse contre Chelsea (2-1), dans le cadre de la 20e journée de Premier League.

Alors que les Gunners menaient au score, ils se sont fait surprendre en toute fin de rencontre avec deux buts coup sur coup. Et sur l’égalisation, Bernd Leno est en partie responsable puisque le gardien a manqué sa sortie aérienne laissant le champ libre à Jorginho (83e). Arteta n’en veut pas à son gardien et espère qu’il l’aidera à passer ce moment difficile comme il l’a confié après la rencontre : « Bernd est à terre, mais c’est notre travail de le relever. Il a fait un très bon travail depuis qu’il est arrivé ici. »

@m8arteta : "Bernd will be down but it's our job to lift him. He's done a really good job since he arrived here."

@Bernd_Leno pic.twitter.com/4ZlnBUgtB0

— Arsenal (@Arsenal) December 29, 2019