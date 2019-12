Une semaine après son embauche, Mikel Arteta vivait son premier grand rendez-vous à la tête d’Arsenal. Trois jours après le nul à Bournemouth (1-1) en guise de premier match pour le coach espagnol, les Gunners affrontaient cette fois Chelsea à l’Emirates Stadium. Pas une mince affaire mais les rivaux bleus de Londres étaient dans le dur en ce moment. Lampard et les siens sortaient d’une série de 5 défaites sur les 7 derniers matches de championnat et voyaient les concurrents revenir à toutes enjambées. Willian avait la confiance de son coach en pointe associé à Abraham et Mount. En face, Arteta envoyait Lacazette, Aubameyang et Özil devant en compagnie du jeune Nelson. Guendouzi et Torreira débutaient au milieu, mais pas Xhaka, soi-disant malade.

Peut-être plus motivé par l’événement et davantage en confiance que leur adversaire, Arsenal débutait cette rencontre par la manière forte. Les locaux prenaient le jeu à leur compte et ne tardaient pas à s’offrir plusieurs situations avec un Özil à la baguette. Sur un corner de l’Allemand, David Luiz tentait une reprise acrobatique (6e). Sur un coup-franc lointain provoqué par le champion du monde 2014, David Luiz envoyait une frappe puissante repoussée avec difficulté par Kepa (9e). Mason Mount essayait de sonner la révolte sans grande réussite (11e) et Arsenal finissait par être récompensé de son bon début de match.

Arsenal craque en fin de match

Toujours sur coup de pied arrêté, Chambers prolongeait un corner de Özil et permettait à Aubameyang d’ouvrir le score (1-0, 13e). Chelsea semblait perdu sur le terrain à l’image des cartons qui s’enchaînaient (30ex2, 33e) et aurait même pu encaisser rapidement un nouveau but sans un sauvetage de Kanté devant Lacazette (18e). Seule la blessure de Chambers au genou venait détériorer ce bon début d’après-midi (23e) d’Arsenal. Le score à la pause en restait là malgré les opportunités de Zouma (38e) et Aubameyang (43e). Les débats s’équilibraient un peu à l’entame de la seconde période. Les Blues remettaient un tout petit peu la tête à l’endroit et pouvaient enfin montrer un peu de football.

Ça restait tout de même assez timide comme cette reprise de Kanté (48e). Arsenal attendait dans son camp face à un collectif laborieux mais plus le temps avançait et plus les Blues se rapprochaient dangereusement de la surface de Leno. Le gardien n’avait rien à faire mais donnait beaucoup de voix pour maintenir le niveau de concentration chez ses défenseurs. Seule la tête d’Abraham filait dans les bras du portier (75e). La fin de match devenait folle. Arsenal ratait le break sur un contre d’Aubameyang (78e) et voyait le match lui filer sous le nez à cause d’erreurs individuelles. Leno passait au travers sur ce corner de Mount et offrait un but tout fait à Jorginho (1-1, 83e). Un premier coup de poignard, puis un second. Alors que les Gunners se trouvaient en bonne position dans la surface adverse, Abraham emmenait le contre, décalait Willian qui lui remettait, pour crucifier les Gunners (1-2, 87e).

