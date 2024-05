Stade de Reims : les révélations épicées sur le départ de Will Still

Hier, le Stade de Reims a officialisé le départ de son entraîneur Will Still. La nouvelle a été annoncée dans un communiqué de presse publié un peu avant 13h30. « Suite à une réunion tenue ce matin entre le Président Jean-Pierre Caillot, le Directeur Général Mathieu Lacour et l’entraîneur principal Will Still, il a été convenu d’un commun accord que les deux parties ne continueraient pas l’aventure sportive ensemble la saison prochaine. Au vu de cette décision et afin de permettre au Stade de Reims de se projeter sereinement vers le prochain exercice, il a également été décidé que Will Still ainsi que son adjoint Nicolas Still se mettraient en retrait de leurs fonctions respectives dès aujourd’hui.»

Une petite bombe que personne n’avait vu venir hier, même si la fin de la collaboration entre les deux parties était finalement inéluctable. Pourtant, tout avait bien commencé entre le club champenois et le technicien belge, propulsé au rang de numéro un après le départ d’Oscar Garcia en octobre 2022. L’adjoint devenu entraîneur principal a vite convaincu et obtenu des résultats intéressants. Il a également rapidement eu des envies d’ailleurs. Ce qu’il n’a pas caché lors d’un entretien donné au média anglais The Athletic en février dernier. Je travaillerais sans problème pour une équipe de Championship (D2 anglaise), avait-il avoué.

Still a proposé de s’en aller

Mais c’est surtout sa visite des installations de Sunderland, club auquel il été lié, qui n’a pas été appréciée par certains dirigeants et joueurs, précise France 3. Quelque chose s’est visiblement cassé ce jour-là. Pour ne rien arranger, les résultats compliqués de son équipe, qui n’a gagné que 4 rencontres en 2024, et ses désaccords avec sa direction concernant le mercato ont pesé dans la balance. Les différentes parties se sont donc réunies hier après l’entraînement matinal et se sont séparées à l’amiable. Ce vendredi, L’Equipe nous dévoile d’autres informations sur les coulisses de ce divorce.

Ainsi, on apprend que l’atmosphère était lourde lors des échanges entre la direction, qui a indiqué son souhait de mettre fin à leur collaboration cet été, et le technicien belge. Ce dernier, qui n’avait pas forcément prévu de stopper sa mission à ce moment-là de la saison, a ensuite proposé de s’en aller de son propre chef dès à présent. Ce que le Stade de Reims a accepté. C’est là que le divorce a été acté. Ensuite, il a annoncé son départ à ses joueurs. Certains d’entre eux ont été partagés, notamment vis-à-vis de sa gestion récente. Sans compter les autres reproches qu’ils avaient à lui faire concernant sa volonté affichée d’entraîner ailleurs. La fin d’une histoire courte et agitée.