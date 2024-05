Un club allemand sur les traces de Mohamed Amoura

Avec le départ de Randal Kolo Muani au PSG, l’Eintracht Francfort avait besoin d’un nouveau leader pour son attaque. Avec 16 buts et 6 passes décisives en 38 rencontres, on peut dire qu’Omar Marmoush a bien rempli cette mission. Mais voilà, avec une telle saison individuelle, l’attaquant égyptien de 25 ans attise forcément les convoitises et se trouverait sur les tablettes de plusieurs grosses cylindrées de Premier League. Pourtant, selon Bild, son remplaçant potentiel serait déjà trouvé.

En effet, d’après le média allemand, le directeur sportif Markus Krösche a Mohamed Amoura dans un coin de sa tête. Brillant avec l’Union Saint-Gilloise cette saison, l’attaquant algérien (25 sélections) compte 23 buts et 7 passes décisives en 43 matches. Valorisé à 16 millions d’euros par Transfermarkt et sous contrat jusqu’en 2027, Bild indique que l’Eintracht craint que leurs homologues belges demandent 20 millions ou plus pour céder Amoura. Une donnée financière qui pourrait refroidir leurs ardeurs.