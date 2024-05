Girona menacé de relégation !

Girona réalise actuellement la meilleure saison de son histoire. Le club catalan, longtemps leader de la Liga, est en passe de se qualifier pour la première fois en Ligue des Champions. Le club, racheté par le City Group, a rejoint la Liga en 2022 et n’avait jamais fait mieux qu’une dixième place dans l’élite du football espagnol. Mais une nouvelle pourrait gâcher la fête. Les actuels leaders sont menacés d’être relégués administrativement par l’UEFA selon AS, en raison d’une fraude fiscale présumée de la part d’Oleksiy Lundovsky, l’agent d’Artem Dovbyk.

Le transfert du meilleur buteur actuel de la Liga (19 buts) ne serait pas passé légalement. L’avocat ukrainien Evgeny Kuzmin accuse l’agent de l’Ukrainien d’avoir créé une entité en Estonie afin de ne pas payer d’impôts en Ukraine. Comme il l’a évoqué à Sportarena, il espère que l’UEFA se saisira du dossier. Il pense que « l’UEFA peut imposer des sanctions à Gérone, au Dnipro et à l’agent Lundovsky. Au niveau des clubs, cela pourrait signifier une lourde amende, la privation de licence et l’exclusion de la participation au championnat national et aux tournois européens. Dans le cas de l’agent, il risque la privation de son permis d’exercice ».