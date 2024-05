La raison pour laquelle les clubs français ne joueront pas ce dimanche

Ce dimanche, les championnats seront exceptionnellement à l’arrêt dans la mesure où aucun match professionnel ne sera joué dans l’Hexagone. En hommage aux victimes du drame de Furiani, survenu le 5 mai 1992, la FFF a décidé de ne pas disputer de rencontre à cette date. La loi du 20 octobre 2021 a été promulguée pour geler cette date au calendrier.

Cette année, le 5 mai tombe un dimanche, donc aucune rencontre ne sera jouée à cette date. Sans les matchs du PSG (contre Nice) et de l’OM (contre Reims), préservés ce week-end en vue de la Coupe d’Europe, les autres matchs ont été dispatchés la veille et le lendemain. Cinq matchs seront joués samedi au lieu de deux habituellement et le LOSC jouera donc sa rencontre contre l’OL lundi à 21h. Pour le football amateur, non concerné par ces déplacements, le texte de loi demande une minute de silence et le port d’un brassard noir pour rendre hommage aux victimes de Furiani. Dans le cadre des commémorations de la tragédie du 5 mai 1992, l’Associu Bastia 92 organise une journée intergénérationnelle de pratique du football, allant des U11 aux vétérans. « Una stonda di spartera » (un moment de partage) en souvenir des victimes.