Chelsea prépare un transfert à 55 M€ !

Chelsea est encore loin du compte. Depuis l’arrivée de la nouvelle direction, l’écurie anglaise n’arrive plus à se faire une place en haut du classement. Ce qui était pourtant l’objectif de Todd Boehly et de ses équipes. En effet, ils avaient clairement pour ambition de concurrencer Manchester City et Liverpool en Premier League tout en jouant la Ligue des champions. Mais les Blues ne font ni l’un, ni l’autre. Privés de coupe d’Europe, les pensionnaires de Stamford Bridge sont actuellement huitièmes du classement en championnat avec 51 points au compteur après 35 matches joués.

Chelsea craque depuis longtemps pour Messinho

Ils sont ainsi à 29 longueurs d’Arsenal (1er) et 28 des Skyblues, qui ont un match en moins. Pourtant, de nombreux investissements ont été faits ces dernières années, aussi bien en ce qui concerne l’entraîneur que les joueurs. Mais cela ne paye pas. D’ailleurs, les Londoniens n’ont plus forcément les mains libres puisqu’ils doivent équilibrer leurs finances, eux qui accusent un déficit d’environ 290 M€. Ils doivent donc rectifier le tir, eux qui comptent sur plus de 100 M€ de ventes de joueurs cet été. Malgré cette menace de la Premier League, Chelsea ne compte pas forcément rester raisonnable.

En effet, les Anglais scrutent le marché et sont d’ores et déjà prêts à signer un gros chèque pour s’offrir un nouveau talent. Il s’agit d’Estevão Willian Almeida de Oliveira Gonçalve, dit Messinho. Comparé à son idole La Pugla, ce Brésilien âgé de 17 ans fait le bonheur de Palmeiras où il évolue aux côtés d’un certain Endrick. Né en 2007, ce polyvalent ailier est doué balle au pied. Ces dernières années, il a souvent été lié au FC Barcelone, le club qui le fait rêver. Mais le Paris Saint-Germain a également été cité comme un sérieux prétendant à la venue du natif de Franca.

Les Blues vont envoyer une offre

Les champions de France ont formulé plusieurs offres par le passé pour le crack auriverde. Mais elles ont toutes été refusées. Chelsea suit aussi le prodige des U23 du Brésil depuis un petit moment. Il y a quelques mois, Sport a révélé que le club anglais était prêt à régler sa clause libératoire de 60 millions d’euros et à ajouter des bonus pouvant faire grimper la note à 75 millions d’euros. Ce vendredi, UOL fait de nouvelles révélations sur le sujet. Oui, les Blues sont très intéressés par le joueur. Mais leur offre sera différente des montants annoncés il y a quelques mois.

Ainsi, UOL explique que les Blues ont décidé de frapper fort dans ce dossier et va envoyer une proposition de 30 millions d’euros à Palmeiras pour son joueur, auteur de 6 matches cette saison (1 but). Ils vont également ajouter des bonus pouvant faire grimper l’opération finale à 50 voire 55 millions d’euros. Une somme conséquente pour Messinho, qui ne pourrait arriver à Londres qu’une fois qu’il sera majeur. Mais The Sun assure que rien n’est encore fait et que les enchères risquent encore de monter après l’offensive de Chelsea. Affaire à suivre…