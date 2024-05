Les 8 maillots les plus chers de la planète football

Quand on aime, on ne compte pas. Et pour les supporters de football les plus passionnés, s’offrir le maillot de son club de cœur n’a pas de prix. Enfin, si. Cela coûte pratiquement une centaine d’euros, sans compter le flocage ou les badges que l’on peut rajouter et qui font grimper la note. Des recettes qui sont les bienvenues pour les écuries, qui s’en mettent plein les poches grâce à ces ventes. Mais pas seulement. Avant même d’arriver sur le dos des fans, ces tuniques rapportent énormément d’argent aux clubs.

La suite après cette publicité

Ce vendredi, le site spécialisé Football Benchmark a publié le classement des équipes qui reçoivent le plus d’argent pour leurs maillots. Et sans grande surprise, le Real Madrid est le club qui touche le plus d’argent grâce à sa tunique. Les Merengues ont ainsi perçu 190 M€ cette année. Dans le détail, ils ont reçu 120 M€ de leur équipementier Adidas et 70 M€ de leur sponsor maillot principal, à savoir Emirates. Ensuite, vient le rival barcelonais. Le maillot blaugrana permet aux Culés d’encaisser 175 M€ par an, soit 105 M€ de la part de Nike et 70 M€ de la part de Spotify, qui est le sponsor principal depuis 2022.

À lire

Real Madrid : Nacho a trouvé son prochain club

Le PSG derrière le Real Madrid et le Barça

Sur la troisième marche du podium, on retrouve le Paris Saint-Germain. En effet, les pensionnaires du Parc des Princes récoltent 146 M€ par an, soit 80 M€ grâce à Nike et 66 M€ grâce à Qatar Airways. Le club français est à égalité avec Arsenal, qui reçoit plus d’argent de la part de son équipementier Adidas (88 M€) mais moins de la part de son sponsor maillot Emirates (58 M€), soit un total de 146 M€. Juste derrière, on retrouve Manchester United (143 M€), puis Manchester City et ses 141 M€, dont 76 M€ de Puma et 65 M€ d’Etihad.

La suite après cette publicité

Chelsea arrive derrière avec 117 M€, tout comme le Bayern Munich (110 M€). L’écurie allemande est en revanche celle qui tire le plus de bénéfices de ses revenus commerciaux. Selon le site spécialisé, le Rekordmeister a encaissé 419 M€, ce qui représente 56% de ses revenus commerciaux. C’est plus que le PSG, deuxième avec 399 M€ (50%), et City (399 M€, 48%). Le Barça (395 M€,49%) et le Real Madrid (376 M€, 45%) sont derrière. Qu’importe, cela ne change pas le fait que les Merengues ont un maillot qui vaut de l’or. Et cela pourrait encore augmenter puisque les Madrilènes vont ajouter prochainement un sponsor sur l’une des manches, à savoir HP.