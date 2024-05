Liverpool : Jürgen Klopp sort enfin du silence sur son clash avec Mohamed Salah

La scène avait fait le tour du monde la semaine dernière et n’avait évidemment pas manqué d’enflammer la presse anglaise. Lors de la rencontre face à West Ham, Jürgen Klopp avait eu une vive altercation avec Mohamed Salah en bord terrain. L’Egyptien, qui allait rentrer en jeu, s’était pris le bec avec le technicien allemand et les deux hommes avaient eu des mots dans un langage peu châtié. Et alors que tout le monde ne parlait que de ça après le match, Mohamed Salah avait tenu des propos forts par la suite. «Si je parle, il y aura le feu. Bien sûr», avait-il lancé alors que quelques minutes avant, Klopp venait pourtant d’annoncer brièvement en conférence de presse que l’incident était clos.

«Nous avons déjà parlé dans le vestiaire. Pour moi, c’est terminé. C’est mon impression». Une impression pas vraiment partagée donc et les derniers jours ont été tendus du côté de Liverpool. La presse anglaise n’a pas hésité à fustiger Mohamed Salah et a même réclamé son départ cet été. Il fallait donc impérativement mettre de l’ordre dans la maison des Reds pour ne pas gâcher les dernières semaines de Jürgen Klopp dans son club. Justement ce vendredi, en conférence de presse, le technicien allemand est revenu pour la première fois, en détails, sur son embrouille avec Mohamed Salah.

Jürgen Klopp s’explique

«C’est complètement résolu. Ce n’est pas un problème. Si nous ne nous connaissions pas depuis si longtemps, je ne sais pas comment nous gérerions cela», a-t-il lancé avant d’enchaîner. «Mais nous nous connaissons depuis si longtemps et nous nous respectons trop, donc ce n’est vraiment pas un problème. Je pense que nous avons le droit de traiter ce genre de choses de manière totalement indépendante de toute attente de l’extérieur. Cela nous convient tout à fait. Ce n’est pas une histoire». Il en a aussi profité pour expliquer, selon lui, les raisons de cet échange tendu. «En général, la meilleure situation serait que tout le monde soit dans la meilleure place possible. Que nous gagnons les matchs, que nous marquons beaucoup de buts».

Et d’ajouter : «oui, la situation n’aurait probablement pas été exactement la même, car Mo n’aurait pas été sur le banc en premier lieu. Tout dépend les uns des autres», a ensuite expliqué Klopp. Il faut dire que ces dernières semaines Mohamed Salah semble loin de son niveau de jeu du début de saison. S’il a encore des statistiques impressionnantes avec 17 buts et 9 passes décisives en championnat, il reste sur deux petits buts marqués sur ses 10 derniers matches. Et forcément cela n’aide pas à évacuer la frustration. Mais Jürgen Klopp semble avoir déjà tourné la page. Reste à savoir si c’est également le cas de l’Egyptien. Réponse dès dimanche face à Tottenham.