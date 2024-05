Les 8 options du FC Barcelone pour révolutionner son milieu

Se queda. Après avoir annoncé son départ du FC Barcelone au mois de janvier puis assuré qu’il s’en irait quoi qu’il arrive à chaque conférence de presse ou presque, Xavi a finalement réalisé la volte-face la plus inattendue de l’année. Convaincu par sa direction, notamment le président Joan Laporta, le natif de Terrassa a accepté de poursuivre sa mission l’année prochaine. Mais pas à n’importe quel prix. Il souhaite avoir une équipe compétitive et compte donc sur un mercato offensif, bien que le club ait quelques soucis d’ordre financier.

D’ailleurs, Marca explique ce vendredi que le directeur sportif Deco a élaboré plusieurs stratégies avec des plans A, B ou C selon l’argent que le club aura à sa disposition. Cela dépendra des 40 M€ que le Barça n’a toujours pas reçu de la part de la société allemande Libero Football Finance AG ou encore des ventes de certains joueurs, comme Raphinha, Ronald Araujo ou Frenkie de Jong. Des éléments sur lesquels compte pourtant Xavi. Si l’argent n’arrive pas cet été, les Blaugranas tenteront d’obtenir un nouveau prêt de João Cancelo (Manchester City) et de João Félix (Atlético).

Plusieurs éléments ciblés

Ce dernier devrait s’en aller, en revanche, si les Culés réussissent à renflouer leurs caisses assure Marca. En cas de vente de joueurs de l’équipe, les pensionnaires du Camp Nou pourront accélérer pour recruter plusieurs éléments, notamment dans l’entrejeu. Sport indique que Xavi veut au moins deux renforts à ce poste, où il a eu pas mal de blessés comme Gavi et Pedri. Le média catalan ajoute que Bernardo Silva (Manchester City) est encore et toujours pisté. Ce dernier a une préférence pour le Barça et a une clause pour quitter les Citizens cet été contre 58 M€. Une somme élevée.

L’autre joueur qui plaît au coach ibérique est Xavi Simons. Un ancien de la maison blaugrna qui a fait son bonhomme de chemin depuis son départ au PSG. Mais là encore, le recruter ne sera pas évident. Sport ajoute que Xavi apprécie aussi beaucoup Martin Zubimendi (Real Sociedad) et Joshua Kimmich (Bayern Munich). Le premier a une clause de 60 M€ alors que le second, plus abordable, sera difficile à déloger du Bayern Munich. Le profil d’Amadou Onana (Everton) plaît aussi au Barça, tout comme ceux de Wilfred Ndidi (Leicester) et de Guido Rodriguez (Betis). Le nom de Marco Verratti (Al-Arabi) a aussi été cité un temps. Le FCB, qui a donc 8 noms en tête, ratisse large et se prépare à tous les scénarii lors du mercato d’été., avec des pistes compliquées et d’autres qui font office de plans de secours.