FC Barcelone : un grand favori se dégage déjà pour succéder à Xavi

Quel coup de théâtre ! Alors que Xavi et le FC Barcelone avaient déjà fait volte-face il y a trois semaines, annonçant finalement le maintien de l’entraîneur pour la saison prochaine après avoir communiqué son départ le 27 janvier dernier, le technicien de 44 ans va bel et bien plier bagages à l’issu de cet exercice. Aussi improbable que cela puisse paraître, la direction n’a pas du tout apprécié ses récents propos sur les mauvaises finances du club et a décidé de s’en séparer après la 38e journée.

«J’ai simplement dit la situation économique du club n’est pas la meilleure…» s’est défendu Xavi en conférence de presse hier après le succès des Blaugranas à Almeria (2-0). Depuis ce matin, l’information sidérante fait la une des médias en Espagne. Cet énième retournement de situation, toujours aussi inattendu, sera sans doute confirmé lors du prochain conseil d’administration. Laporta est furieux contre son coach et a demandé à Deco de se mettre en quête d’un successeur à Xavi sur le banc de touche pour la saison prochaine.

Une solution en interne ?

Une mission qui est à la fois simple et délicate. Le Barça n’a pas de grands moyens pour s’offrir un nouvel entraîneur. C’est d’ailleurs l’un des arguments avancés au maintien initial de Xavi. En revanche, le directeur sportif portugais n’a sans doute pas jeté sa short-list d’entraineurs potentiels constituée il y a quelques semaines. C’est dans ce bout de papier que se trouve probablement l’identité du futur technicien catalan. Il est peut-être même déjà au club puisque RAC 1 fait de Rafa Marquez le grand favori.

Ancien joueur du club, fin connaisseur des arcanes du club et de son ADN, le coach de la réserve est perçu comme le plus à même d’assurer la suite. Pour la seconde année consécutive, le Mexicain a réussi à emmener le Barça Atlètic en barrage pour la promotion en deuxième Division. Autre argument, il ne coûterait pas cher en salaire, moins que ses concurrents que sont Hansi Flick et Sergio Conceiçao, d’après Sport. Libre, l’Allemand était déjà cité au printemps, comme le Portugais qui a prolongé jusqu’en 2028 en avril dernier à Porto mais qui risque de s’en aller après le changement de présidence.