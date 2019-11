L’affaire Granit Xhaka n’en finit plus de faire couler de l’encre. Il y a deux semaines, le milieu de terrain suisse avait jeté son brassard de capitaine et s’en était pris à ses propres supporters, qui le sifflaient copieusement. Un acte qui lui a valu la perte du statut de capitaine, récupéré par Pierre-Emerick Aubameyang. Le joueur de 27 ans s’est fait allumer par beaucoup de monde, notamment d’anciens joueurs des Gunners, choqués par son comportement. Ce n’est pas le cas de Patrick Vieira, l’entraîneur de l’OGC Nice et ancienne gloire, et capitaine, d’Arsenal.

Interrogé par Skysports, le Français a apporté son soutien à Xhaka. « Je me sens mal pour lui, car il était le capitaine et il traverse actuellement une très difficile période à Arsenal. Je pense que nous devons nous rappeler tout ce qu’il a réussi à Arsenal depuis qu’il y est. Il mérite beaucoup de respect. Quand vous êtes un joueur et que vous n’êtes pas aussi bon que vous l’espériez, il y a beaucoup de frustration. Et parfois on dit ou fait des choses que l’on regrette. Je trouve cela très dur de voir beaucoup d’anciens footballeurs se jeter sur lui et dire des choses négatives. C’est bien trop facile. Je sais à quel point il est bon et il saura traverser cette période difficile, car c’est un homme fort, un bon joueur. Et il le montrera. » Rappelons qu’Emmanuel Petit fait partie des anciens Gunners à avoir critiqué Granit Xhaka.