Après une très belle saison avec le LOSC, Nicolas Pépé va prendre la direction de l’Angleterre. L’international ivoirien va en effet s’engager en faveur d’Arsenal, mais l’officialisation du transfert est toujours attendue. En attendant, sa future équipe a dominé Angers ce mercredi aux tirs au but (1-1, 4 t.a.b à 3).

Après la rencontre, Pierre-Emerick Aubameyang a alors été interrogé sur le dossier, et le Gabonais a hâte de jouer avec le natif de Mantes-la-Jolie. « Forcément, quand des joueurs comme ça sont amenés à signer dans de grands clubs comme Arsenal, c’est toujours plaisant de recevoir ces joueurs. J’espère qu’il va signer au plus vite et que l’annonce sera faite. On attend que ça », a expliqué l’attaquant d’Arsenal au micro de BeIn Sports.

