Après ses victoires contre Les Herbiers (3-1), Orléans (1-0) et Le Havre (3-2), son nul face à Feyenoord (2-2) et sa défaite contre le Borussia Mönchengladbach (1-2), Angers continuait sa préparation estivale ce mercredi avec une rencontre de gala. Le SCO affrontait en effet Arsenal au Stade Raymond-Kopa pour son match du Centenaire. Au bout de treize minutes de jeu, El Melali profitait d’un bon service de Santamaria pour ouvrir le score (1-0).

Les Angevins faisaient longtemps la course en tête mais les Gunners revenaient après la pause. Après une parade de Butelle, Nelson surgissait pour égaliser (50e, 1-1). Le score en restait là et les deux équipes devaient donc se départager aux tirs au but. Et dans cette séance, la formation londonienne a eu le dernier mot (4-3), remportant donc cette rencontre. Rendez-vous désormais dans une dizaine de jours pour le SCO avec la 1ère journée de Ligue 1, face à Bordeaux (10 août, 20h).

