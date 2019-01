Arrivé en provenance du Torino avec le statut de grand espoir, Antonio Barreca peine à convaincre. Le défenseur gauche italien de 23 ans n’a disputé que 7 petits matches en Ligue 1. Pire, son nouveau club, l’AS Monaco, vient de recruter Fodé Ballo-Touré, auteur d’une très bonne première partie de saison avec le LOSC. De quoi assombrir un peu son avenir en Principauté.

Et selon Sky Sport Italia, Newcastle a relancé le dossier depuis la rupture de négociations avec la Lazio pour Jordan Lukaku. Le club de Rafa Benitez souhaite l’attirer en prêt, tout comme Gelson Martins. Une occasion en or pour Antonio Barreca d’aller grappiller un peu de temps de jeu ailleurs afin de prendre du rythme et de montrer ses capacités.