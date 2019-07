Cet été, une chose était certaine concernant Jordan Veretout. Il souhaitait quitter la Fiorentina, après deux saisons convaincantes. Restait à savoir où allait rebondir le milieu de terrain de 26 ans. Et les prétendants ne manquaient pas ! Un accord avec le Napoli, un intérêt insistant du Milan, un Séville FC qui s’immisçait dans la bataille au dernier moment. Et finalement, l’AS Roma raflait la mise. Le club de la capitale s’attachait les services du milieu français avec un prêt payant d’un an d’un million d’euros et l’obligation d’acheter le joueur pour 16 millions d’euros une fois la saison terminée. Alors que son avenir était lié à plusieurs écuries avant qu’il n’opte finalement pour le club de la Louve, Jordan Veretout a expliqué, lors de sa présentation devant la presse, jeudi, pourquoi il avait opté pour cette destination.

« La Roma est un grand club. J’ai le coach (Paulo Fonseca, ndlr) qui m’a parlé au téléphone. Son discours m’a beaucoup plu. C’est ce qui m’a fait choisir. La Roma est un grand club, aujourd’hui il joue la Ligue Europa. C’est quelque chose que je voulais jouer aussi. La Roma reste la Roma, c’est une grande équipe. Cela s’inscrit dans la progression de ma carrière. Aujourd’hui, je suis très content d’être ici. La Roma est une grande équipe, habituée à disputer la Ligue des champions. Il y a deux ans, ils étaient en demi-finale. Aujourd’hui, nous sommes en Ligue Europa mais l’objectif est de retrouver la Ligue des champions dès cette année. Aujourd’hui je suis à la Roma car c’est un club où je voulais venir. Un très grand club, une superbe ville, avec de très bons coéquipiers. Aujourd’hui je suis un joueur de la Roma et j’en suis très content », a-t-il déclaré, visiblement conquis.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10