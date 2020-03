Avec l’épidémie de coronavirus, le football tourne au ralenti. La plupart des championnats européens ont été suspendus, alors que les matches de Ligue 1 et Ligue 2 se joueront à huis clos jusqu’au 15 avril. La finale de la Coupe de la Ligue BKT entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, elle, a été reportée. Mais celle de la Coupe de France, entre le club de la capitale et l’AS Saint-Etienne, est pour le moment toujours prévu le samedi 25 avril. Et de son côté, le président du conseil de surveillance de l’ASSE Bernard Caïazzo ne souhaite pas jouer sans public au Stade de France.

« J’ai parlé à Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football. Et je lui ai dit que jamais on ne jouera la finale de la Coupe de France à huis-clos. C’est impossible ! (...) On jouera en mai ou en juin s’il le faut, au pire. Sachant qu’un report des compétitions européennes, et donc du championnat d’Europe sont très probables », a lâché à France Bleu Saint-Etienne Loire celui qui est également président du syndicat Première Ligue, qui représente les formations de l’élite. Reste désormais à savoir ce que souhaite faire la Fédération Française de Football (FFF).