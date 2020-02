Rejointe dans les ultimes secondes par le Stade de Reims (1-1), l’AS Saint-Etienne reste à deux longueurs de la zone rouge. Un coup du sort pour les hommes de Claude Puel qui avaient réalisé le plus dur en ouvrant le score par Bouanga (1-0, 73e). Interrogé à l’issue de la rencontre, le technicien stéphanois est revenu sur le penalty concédé par M’vila en fin de match. Un scénario cruel pour ses joueurs.

« Le penalty ? Peut-être le joueur est-il effleuré. Yann (M’vila) s’arrête, lève les bras. Il a tout fait pour ne pas être sur la faute. C’est d’autant plus rageant car nous prenons ce but quand le match était fini. Il aurait fallu garder le ballon un petit peu. Il est dommage de ne pas avoir su gérer la fin de match. Il faut être costaud tous ensemble. Il va falloir batailler jusqu’au bout. Il faut être prêt et armé, » a ainsi décrypté Puel. Prochaine échéance pour les Verts, le derby face à l’Olympique Lyonnais dimanche prochain.