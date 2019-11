C’était le match de la dernière chance. Opposé à La Gantoise jeudi soir lors de la cinquième journée de la phase de poules de Ligue Europa, l’AS Saint-Etienne devait absolument s’imposer dans son Chaudron pour garder un espoir de se qualifier pour la phase finale. Malheureusement, les Verts n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (0-0), synonyme d’élimination de cette C3. Après la partie, Denis Bouanga est donc revenu sur cette contre-performance, et l’ancien Nîmois ne compte pas perdre dans deux semaines à Wolfsbourg, même si le match comptera « pour du beurre ».

« Il y avait vraiment la possibilité. On a eu beaucoup d’occasions mais il nous manquait l’efficacité tout simplement. On n’a pas su mettre ce petit but qui fait qu’on serait passé devant. C’est malheureux, on est déçus mais il faudra rebondir ce week-end. (...) Personnellement, je suis vraiment déçu, je sais que le groupe l’est aussi. On a mal commencé et on le paye aujourd’hui. C’est une expérience, on va essayer de bien terminer à Wolfsbourg et faire honneur à Saint-Etienne », a déclaré le joueur âgé de 25 ans à la chaîne de télévision du club du Forez. Avant cela, l’ASSE tentera de renouer avec la victoire dès dimanche en Ligue 1 contre le Stade Rennais, qui a lui perdu face au Celtic (1-3).