Aston Villa, qui lutte pour sa survie en Premier League (19e du classement à deux points du premier non relégable), dispose dans ses équipes de jeunes de l’un des plus grands talents de sa génération. Le tout jeune Carney Chukwuemeka (16 ans) est même considéré comme le meilleur de sa classe d’âge par son président. Et forcément, cela attire les regards.

D’après The Athletic, Manchester United, Liverpool et Manchester City voudraient faire venir ce milieu de terrain au profil box to box, et auteur de 18 rencontres en U18 cette saison. Les Villans comptent sur lui sur le long terme mais l’entrée en jeu dans ce dossier des cadors anglais et le fait que le joueur n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel changent la donne.