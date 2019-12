La cérémonie du Ballon d’Or c’est aujourd’hui et on connaît déjà les cinq derniers de cette liste de 30 nommés. À la 28e place, on retrouve trois joueurs à égalité. Il y a Marquinhos (Paris Saint-Germain) qui a livré une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain confirmant un peu plus son statut de taulier. Extraordinaire pour sa faculté à jouer entre les lignes avec l’Ajax Amsterdam, Donny van de Beek est aussi récompensé. Le milieu de terrain néerlandais a été crucial dans le parcours de son équipe jusqu’aux demi-finales de la Ligue des Champions.

Le jeune attaquant portugais Joao Felix arrive aussi à cette 28e place. Excellent avec Benfica et à l’Atlético de Madrid depuis son arrivée, il est logiquement récompensé par cette nomination. En 26e place, on retrouve un Français. Il s’agit de Karim Benzema. Extraordinaire avec le Real Madrid, il a marqué 25 buts sur l’année 2019. II est à égalité avec le milieu de terrain Georginio Wijnaldum. Excellent avec Liverpool, il a accroché une Ligue des Champions à son palmarès.