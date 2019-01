Alors que le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a récemment indiqué qu’il voulait que Alba « signe cinq ans de plus », la radio espagnole Cadena SER annonce que le latéral gauche va prolonger son contrat lorsque le mercato hivernal sera clos (il ferme demain soir à minuit).

Comme souhaité par le président des Blaugranas, Jordi Alba devrait prolonger jusqu’en 2024, et son salaire pourrait alors être revu à la hausse, lui qui touche actuellement autour de 8 M€ bruts par an. L’Espagnol réalise peut-être cette année l’une de ses meilleures saisons en Catalogne, avec déjà 29 matches joués et 12 passes décisives délivrées toutes compétitions confondues.