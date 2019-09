Du haut de ses 16 ans, Ansu Fati s’est mis tout le monde dans la poche à Barcelone, et ce en l’espace de quelques rencontres seulement. Xavi Hernandez est également tombé sous le charme. Dans un entretien accordé à AS, l’entraîneur d’Al-Sadd en a dit plus sur le nouveau prodige du Barça.

« C’est brutal ! Les gens parlaient de lui depuis quelque temps, mais qu’il fasse ça à 16 ans c’est hallucinant. J’ai vécu ça à 18 ans avec le Barça, mais lui le fait avec deux ans de moins et en marquant et en faisant des passes décisives. En plus il prend toujours la bonne décision. S’il n’y a pas de problèmes, on est face à un footballeur qui peut marquer une époque. Le nouveau Messi ? Ce sont de grands mots. Mais il peut être un footballeur de taille mondiale oui. Avec sa personnalité on dirait qu’il joue en Liga depuis trois ou quatre ans. C’est une grande nouvelle pour le Barça, pour son centre de formation, et on espère que pour le football espagnol s’il décide de jouer avec l’Espagne », a lancé le légendaire numéro 6 catalan.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10