Sacré joueur FIFA The Best de l’année 2019, Lionel Messi n’a pu échapper à quelques questions d’actualité sur le FC Barcelone. S’il a évoqué les difficultés du club catalan depuis le début de la saison, il a également tressé des louanges à l’une des rares satisfactions Blaugrana du début de saison, un certain Ansu Fati, la pépite de 16 ans du FCB.

« Il m’a impressionné dès le premier jour où je l’ai vu s’entraîner, il m’a tapé dans l’oeil. Le jour suivant, il débutait en équipe première, il a des qualités impressionnantes, mais il ne faut pas lui mettre la pression et trop de responsabilités sur les épaules. Il faut l’accompagner et faire en sorte que les bruits autour de lui ne l’empêchent pas de continuer à grandir. Il a des qualités impressionnantes pour devenir un joueur important ». Le principal intéressé devrait apprécier ce joli hommage de la Pulga.

