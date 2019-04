Pas souvent titulaire cette saison avec le FC Barcelone (il a joué 12 matches en Liga et seulement 29 minutes en C1), malgré plusieurs sorties convaincantes, Malcom pourrait quitter le club catalan cet été, même si le joueur souhaite lui rester au Barça. Cela dépendra des arrivées au prochain mercato estival.

Et comme l’indique UOL Esporte, le Brésilien s’inquiéterait d’une arrivée d’Antoine Griezmann, ce qui pourrait le reléguer un peu plus loin dans la hiérarchie des attaquants barcelonais. Une position que n’accepterait pas Malcom, qui pourrait faire ses valises en cas de transfert du Français, alors que son contrat expire en 2023 au Barça. Et il ne lui serait pas compliqué de retrouver un club, puisque son jeune âge (22 ans) pourrait lui ouvrir les portes de nombreuses écuries européennes.