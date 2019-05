Finalement remportée par le FC Barcelone, la course à la signature de Frenkie de Jong a longtemps fait rage entre le club catalan et le Paris Saint-Germain, également déterminé à s’offrir le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam. Plus de trois mois après l’officialisation de l’arrivée du petit prodige néerlandais du côté de la Liga, El Mundo nous apprend qu’un homme a tout changé dans les discussions : Neymar.

En effet, le quotidien explique que Josep Maria Bartomeu s’est servi des heures compliquées de Neymar au PSG pour dissuader le joueur de 21 ans de signer en France. Une stratégie visiblement payante, puisque le demi-finaliste malheureux de la Ligue des Champions portera le maillot bleu et grenat à partir de la saison prochaine.