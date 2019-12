C’est sans Marc-André ter Stegen (27 ans) que le FC Barcelone disputera son premier match de l’année 2020, à l’occasion du derby barcelonais face à l’Espanyol. Et pour cause, il souffre d’une tendinopathie au genou droit, qu’il traîne depuis quelques mois déjà. Des douleurs chroniques qui ne l’ont jusqu’ici pas empêché de jouer, mais qu’il va falloir traiter à un moment ou l’autre. Et comme l’explique le quotidien AS, le club catalan et le portier allemand sont face à un sacré dilemme.

Le FC Barcelone a ainsi proposé l’opération au portier. Seulement, le temps de convalescence serait ensuite long - 3 à 4 mois - et le portier refuse de passer sur le billard pour le moment. Une opération dans les semaines à venir le priverait pratiquement de jouer pendant toute la deuxième partie de saison. D’autant plus qu’il compte bien être titulaire à l’Euro 2020. La seule option qu’il pourrait envisager serait de s’opérer après l’Euro, pour revenir à la fin du mois d’octobre ou en début du mois de novembre. En attendant, il se soumettra à plusieurs thérapies pour apaiser les douleurs.