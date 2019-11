Niko Kovac débarqué, le Bayern Munich a installé provisoirement aux manettes Hans-Dieter Flick, en attendant de trouver le successeur du technicien croate. Aujourd’hui, le grand favori pour s’asseoir sur le banc de touche de l’Allianz Arena s’appelle Arsène Wenger, avec qui il y a déjà eu quelques contacts d’après Bild. Libre de tout contrat depuis son départ d’Arsenal en 2018, l’Alsacien est en tout cas le candidat parfait selon un certain Ottmar Hitzfeld, ex-coach des Bavarois.

« Arsène est quelqu’un pour qui j’ai beaucoup d’estime par rapport à sa carrière et à tout ce qu’il a réussi. C’est une personnalité qui dégage beaucoup de sérénité et de qualités humaines. Ses compétences sociales et professionnelles sont remarquables. (...) Le plus important ce n’est pas l’âge, mais l’envie et la détermination. (...) À mes yeux, Wenger au Bayern, ce serait la solution à la fois bonne, sympathique et agréable », a-t-il déclaré à L’Equipe.