Depuis le départ de Niko Kovač il y a un peu plus d’une semaine, le Bayern Munich a repris des couleurs au niveau des résultats face à l’Olympiakos tout d’abord en Ligue des Champions (2-0) puis face au Borussia Dortmund en Bundesliga ce week-end (4-0). L’équipe première est menée depuis ce moment-là par Hans-Dieter Flick qui permet donc à ses dirigeants de pouvoir prendre le temps avant d’officialiser un éventuel nouvel entraîneur. Et d’après les informations rapportées par France Football, le nouveau coach bavarois pourrait se nommer Xabi Alonso.

Joueur du club entre 2014 et 2017, l’Espagnol a disputé plus d’une centaine de matches avec le champion d’Allemagne en titre. Cependant, l’ancien milieu défensif ne serait qu’un plan B en cas d’échec dans le dossier Eric Ten Hag, qui est actuellement à l’Ajax Amsterdam. Mais l’idée n’a pas échappé au président du club Uli Hoeneß. « Un jour, je le verrais bien au Bayern. Comme joueur, il pensait comme un entraîneur, c’est un fin stratège et il parle plusieurs langues couramment. L’avenir lui appartient » a-t-il expliqué.