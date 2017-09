La polémique a fait surface mardi soir lorsque Franck Ribéry, remplacé à la 77e minute du match Bayern Munich – Anderlecht (3-0), a jeté son maillot à terre, l’air passablement énervé. Si son entraîneur a déclaré après la rencontre que son changement n’avait rien à voir avec sa prestation du soir, jugée bonne, les critiques sont tombées sur l’ancien Marseillais de 34 ans. Au lendemain du match, « Kaiser Franck » a tenu à mettre les choses au clair, via son compte Instagram :

« J’ai toujours été honnête et loyal envers ce club que j’aime, ainsi que ses fans. Le fait d’avoir jeté mon maillot hier soir n’avait rien à voir avec du non-respect ou quoi que ce soit dont je suis accusé. Les gens qui me jugent ne me connaissent pas. Ce maillot, j’ai donné tellement pour lui pendant 10 ans, avec toute mon impulsivité autant que mes victoires… Certains ne comprendront jamais cela et je suis désolé pour eux. Aussi longtemps que je serais sur le terrain, je défendrais les couleurs du Bayern avec passion. Nous sommes qui nous sommes. »