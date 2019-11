Au lendemain de la victoire de Schalke 04 contre l’Union Berlin, la 13e journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi avec quatre rencontres à 15h30. Après trois matches sans succès toutes compétitions confondues, le Borussia Dortmund devait relever la tête contre le Hertha Berlin, pour également sauver la peau de Lucien Favre. Et à l’Olympiastadion, le BvB a renoué avec la victoire (2-1) grâce à des buts de Sancho et Thorgan Hazard.

Avec cette victoire acquise dans la capitale allemande, les Borussen passent à la cinquième place en attendant les autres matches de cette journée et comptent quatre points de retard sur le nouveau leader, le RB Leizpig. Opposé à Paderborn, l’équipe de Julian Nagelsmann s’est imposée 3-2 avec notamment des passes décisives des Français Mukiele et Nkunku. Du coup, le RBL se retrouve provisoirement en tête en attendant le match de 18h30 entre le Bayern et le Bayer Leverkusen, et celui de dimanche opposant le Borussia Mönchengladbach à Fribourg. Sinon, Hoffenheim a été rattrapé par Düsseldorf (1-1), tout comme Augsbourg face à Cologne (1-1).

Les résultats de l’après-midi :

Cologne 1-1 Augsbourg : Cordoba (86e) ; Niederlechner (43e)

Hertha Berlin 1-2 Borussia Dortmund : Darida (34e) ; Sancho (15e), T. Hazard (17e)

Hoffenheim 1-1 Düsseldorf : Kramaric (6e) ; Hennings (88e)

Paderborn 2-3 RB Leipzig : Mamba (62e), Gjasula (73e) ; Schick (3e), Sabitzer (4e), Werner (26e)