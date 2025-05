Le RB Leipzig fixe une clause libératoire XXL pour Benjamin Sesko

Seulement sixième de Bundesliga et menacé quant à sa participation à la prochaine Ligue des Champions, le RB Leipzig traverse une saison difficile. Rare satisfaction de l’exercice, le buteur slovène, Benjamin Šeško (21 ans) a su se montrer efficace. Auteur de 21 buts et 6 offrandes en 43 matches, l’ancien joueur du Red Bull Salzbourg réalise une saison solide et se retrouve dans le viseur des plus grands clubs européens.

Ainsi, Chelsea, Manchester United, le FC Barcelone ou encore Arsenal sont sur les traces du joueur qui a prolongé l’été dernier jusqu’en 2029. Disposant d’un bail long, il est considéré comme la prochaine grosse vente du club saxon qui a déjà fixé un sacré tarif pour lui. Selon les informations de Sky Sports, sa clause libératoire est liée à ses performances et aurait atteint 80 millions d’euros. Une sacrée somme pour les prétendants qui sont déjà prévenus.