La huitième journée de Ligue 1 se poursuit avec un duel entre les Girondins de Bordeaux et le Paris Saint-Germain. Les hommes de Thomas Tuchel tenteront de se rattraper trois jours après une défaite contre le Stade de Reims.

A domicile, Bordeaux opte pour un 3-4-3 avec Benoît Costil dans les buts. Le portier français peut compter sur Mexer, Laurent Koscielny et Pablo en défense. Enock Kwateng et Samuel Kalu assurent les rôles de pistons autour d’un double pivot Otavio - Aurélien Tchouaméni. Jimmy Briand est accompagné en attaque par Yacine Adil et Hwang Eui-Jo.

De son côté, le Paris Saint-Germain se présente dans un 4-3-3 avec Keylor Navas dans les cages. Ce dernier est devancé par Thomas Meunier, Thiago Silva, Abdou Diallo et Layvin Kurzawa. Aligné en sentinelle, Marquinhos est au cœur du jeu auprès d’Idrissa Gueye et de Marco Verratti. Enfin, Pablo Sarabia et Neymar soutiennent Angel Di Maria en attaque.

Les compositions :

Bordeaux : Costil - Mexer, Koscielny, Pablo - Kwateng, Otavio, Tchouaméni, Kalu - Adli, Briand, Hwang

PSG : Navas - Meunier, Silva, Diallo, Kurzawa - Gueye, Marquinhos, Verratti - Sarabia, Di Maria, Neymar

