Formé à Manchester City, Jadon Sancho s’est engagé en faveur du Borussia Dortmund en 2017. Et en quelques années, l’ailier anglais est devenu l’un des joueurs les plus prometteurs de la planète. Cette saison, le joueur âgé de 20 ans en est tout simplement à 17 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues en 35 apparitions. Des statistiques exceptionnelles qui attirent les plus grandes écuries européennes. Manchester United, Manchester City ou encore Chelsea visent en effet le natif de Londres, encore sous contrat avec le BvB jusqu’en 2022. L’été risque donc d’être agité pour l’ancien Citizen, mais son coéquipier Marco Reus, interrogé par Sport Bild, a une autre idée pour lui.

« Jadon est un joueur exceptionnel et restera certainement demandé par de nombreux clubs. C’est un fait. Il joue maintenant à un niveau encore plus élevé que l’année dernière et serait extrêmement utile pour atteindre nos objectifs. (...) Je lui conseillerais de rester au BvB encore un an, peu-être deux. De mon point de vue, il n’y a pas de meilleure place pour lui en ce moment. Après, il pourra faire le grand saut en tant que joueur encore plus complet, après avoir grandi en toute tranquillité ici en tant que titulaire, a déclaré l’international allemand avant de poursuivre. Il faudrait qu’il trouve sa place dans un nouveau club, ce qui n’est pas toujours facile pour un jeune de 20 ans. À quel point pensez-vous que Jadon sera intéressant pour les grands clubs s’il passe une, deux ou trois années de plus ici afin de se perfectionner ? » Rester pour encore s’améliorer et partir plus tard, tel est le conseil de Marco Reus à son ami et coéquipier Jadon Sancho.