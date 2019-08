Battu par Liverpool en milieu de semaine, l’Olympique Lyonnais termine sa préparation aujourd’hui face à Bournemouth. Une rencontre pour laquelle Sylvinho a décidé de mettre en avant ses hommes forts.

Ainsi, Anthony Lopes trouve place dans les buts derrière Léo Dubois, Joachim Andersen, Jason Denayer et Rafael. Le double pivot est constitué par Thiago Mendes et Houssem Aouar tandis que Bertrand Traoré et Martin Terrier occupent les couloirs. Enfin Memphis Depay et Moussa Dembélé sont associés en attaque.

De son côté, Bournemouth peut compter sur Aaron Ramsdale qui occupe les cages. Le trio défensif est composé de Steve Cook, Nathan Aké et Diego Rico. Les couloirs sont occupé par Adam Smith et Gavin Kilkenny. Nnamdi Oforborh et Philip Billing sont associés au cœur du jeu. Enfin, Joshua King, Callum Wilson et Arnaut Danjuma forment l’attaque.

Les compositions :

Bournemouth : Ramsdale - Cook, Aké, Rico - Smith, Ofoborh, Billing, Kilkenny - King, Wilson, Danjuma

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Andersen, Denayer, Rafael - Traoré, Mendes, Aouar, Terrier - Depay, Dembélé

