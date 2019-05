Actuellement avec la sélection brésilienne pour préparer la prochaine Copa America, Neymar (27 ans) avait dû quitter précipitamment la séance d’entraînement de mardi. Touché au genou gauche, le joueur du PSG n’avait pas pu poursuivre la séance. Ce mercredi soir, la Fédération Brésilienne de Football (CBF) a communiqué sur l’état de santé de sa star.

« Selon le médecin de la sélection, Rodrigo Lasmar, Neymar a une douleur au genou gauche et ne s’entraîne pas sur le terrain aujourd’hui. Il reste en traitement avec le secteur de la physiothérapie et fera des activités à l’Académie. L’observation et le traitement se poursuivent, » a ainsi précisé la CBF.