Pour cette dernière rencontre de la 10e journée de Bundesliga, Mayence défiait le Werder Brême dans son Opel Arena. Et devant son public, la formation de Sandro Schwarz a remporté les trois points grâce à une victoire 2-1.

Après l’ouverture du score signée Mateta (25e), Gbamin a réalisé le break au retour des vestiaires pour les locaux (51e). En fin de rencontre, Pizarro a relancé les siens (78e), mais les troupes de Florian Kohfeldt n’ont pas réussi à arracher le nul. Avec cette victoire, Mayence se donne de l’air et grimpe à la 12e place. Le Werder Brême reste 6e et manque l’occasion de recoller avec le Bayern Munich (4e) et le Borussia Mönchengladbach (3e).