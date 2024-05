Le Bayer Leverkusen et ses "invincibles" en route vers la saison parfaite

Qui battra le Bayer Leverkusen ? Cette question revient régulièrement depuis le début de la saison, surtout depuis quelques semaines, et nous n’avons toujours pas la réponse. Champion d’Allemagne avec 26 victoires et 6 nuls (84 points sur 96 possibles), demi-finaliste de Ligue Europa tout en étant en ballottage favorable contre l’AS Roma (victoire 2-0 en Italie) et finaliste de la Coupe d’Allemagne contre Kaiserslautern qui joue le maintien en D2 allemande, le Bayer Leverkusen n’a eu de cesse à cultiver son attrait pour la victoire et sa haine de la défaite. Auparavant surnommé Neverkusen pour son statut de loser du football allemand qui n’avait jamais remporté la Bundesliga, le Werkself est en train de se forger une nouvelle image.

Et celle-ci ne cesse de dépasser les standards du football que l’on connaît. Xabi Alonso qui est porté par un collectif rodé et magnifié par certaines individualités comme Florian Wirtz, Granit Xhaka, Victor Boniface ou encore Alejandro Grimaldo réalise de réelles prouesses. Avec 40 victoires et 8 nuls en 48 matches, le Bayer Leverkusen écrit l’histoire et se rapproche d’une saison parfaite tout doucement. Avec une nouvelle victoire 5-1 contre l’Eintracht Francfort où il n’y a clairement pas eu débat, le champion d’Allemagne vient de réaliser une performance qui date de 1965. À l’époque, Benfica avait connu 48 matches de rang sans perdre la moindre rencontre. Un record dans le football européen que Xabi Alonso et ses ouailles ont atteint et peuvent dépasser ce jeudi lors de la réception de l’AS Roma.

À cinq matches d’une saison sans défaite

Après ce match de Ligue Europa, il y aura deux matches de Bundesliga contre Bochum et Augsbourg, une probable finale de Ligue Europa contre l’Atalanta ou l’Olympique de Marseille et la finale de la Coupe d’Allemagne contre Kaiserslautern où Leverkusen pourra atteindre les 53 matches d’invincibilités et finir l’exercice invaincu. La route est encore longue pour le Bayer 04, mais la finalité se rapproche petit à petit. Pour voir le Bayer Leverkusen perdre, il faut remonter au 29 juillet dernier et un amical contre la Real Sociedad (1-0). En compétition officielle, c’était lors de la 34e journée de Bundesliga la saison dernière contre Bochum (3-0). Une haine de la défaite qui se traduit par les scénarios des matches.

Cette saison, le Bayer Leverkusen a arraché le match nul ou remporté un match grâce à des buts après la 90e minute à 11 reprises (Bayern Munich, Qarabag 3X, Augsbourg, Leipzig, Stuttgart 2X, Hoffenheim, West Ham et Dortmund). Sur ces dernières semaines, le scénario s’est reproduit plus souvent avec des matches nuls décrochés contre le Borussia Dortmund à la 90e +7 et face à Stuttgart à la 90e +6. À partir de la 86e minute, le Bayer Leverkusen a marqué 21 des 134 buts qu’il a marqués cette saison. Après un 1-1 décroché dans le temps additionnel contre West Ham, Xabi Alonso avait réagi avec légèreté à cette série incroyable de son équipe : «les records ne sont pas quelque chose auquel j’aime trop penser. Mais une fois qu’on les obtient, on essaie de les valoriser et de savoir qu’ils sont la conséquence de beaucoup de bonne chose que nous faisons et que nous ne voulons pas arrêter. Nous sommes à 44 matches sans défaite pour l’instant, mais si nous pouvons continuer un peu plus longtemps, ce serait formidable. Et dans dix ans si quelqu’un nous bat nous les féliciterons. Mais pour l’instant, nous sommes heureux de continuer à obtenir de bons résultats et d’avoir une bonne mentalité pour revenir dans les moments difficiles.»

Quatre nouveaux matches sans défaite plus tard, le Bayer Leverkusen se rapproche de son objectif, mais ne l’a pas encore atteint. Pour Xabi Alonso, la saison est excellente, mais pas parfaite et il faudra conclure l’essai sur ces vingt derniers jours de l’exercice : «nous ne parlons pas de perfection. Mais oui, nous sommes très satisfaits. Notre niveau, notre régularité tout au long de la saison sont excellents. Mais il nous reste encore du chemin à parcourir. En football, il est parfois difficile de s’arrêter. Il faut être prêt pour le prochain match. Et le prochain match est un grand match pour nous.» Justement Daniele De Rossi le coach de l’AS Roma tentera d’être le premier à freiner la machine allemande cette saison, mais il sait que ce sera difficile. «Ils sont invaincus bien qu’ils aient été menés plusieurs fois au score, ou ils ont réussi à gagner des matches dans le temps additionnel après avoir été rattrapés en fin de match. Ainsi, en plus de bien jouer, ils ont atteint un niveau de conscience, de confiance et de ténacité par rapport à ce qu’ils essaient d’accomplir, ce qui me pousse à avoir un énorme respect pour eux», avait-il dit avant le match aller que son équipe avait perdu 2-0. Il sera difficile de faire tomber le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, mais le club allemand sait qu’il a une cible sur le dos à chaque match désormais…